DAX startet kaum verändert  Post nach Quartalszahlen vorne

FRANKFURT/MAIN (dts Nachrichtenagentur) - Die Börse in Frankfurt hat zum Handelsstart am Dienstag zunächst kaum Kursveränderungen verzeichnet. Gegen 09:30 Uhr wurde der DAX mit rund 11.500 Punkten berechnet. Das entspricht einem Plus von 0,05 Prozent im Vergleich zum Handelsschluss am Vortag.

An der Spitze der Kursliste stehen die Papiere der Deutschen Post, von Wirecard und von Linde. Die Post hatte zuvor Geschäftszahlen für das dritte Quartal vorgelegt. Das Unternehmen bestätigte dabei die Ergebnisziele für 2018 und 2020. Das operative Ergebnis (Ebit) des Bonner Konzerns betrug im dritten Quartal 376 Millionen Euro und lag damit deutlich unter dem Vorjahreswert von 834 Millionen Euro. Experten hatten allerdings mit einem noch stärkeren Rückgang gerechnet. Die Aktien von Eon, Fresenius und Adidas sind gegenwärtig die Schlusslichter der Liste. Die europäische Gemeinschaftswährung tendierte am Dienstagmorgen etwas stärker. Ein Euro kostete 1,1419 US-Dollar (+0,08 Prozent).

Foto: über dts Nachrichtenagentur