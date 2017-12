DAX startet hektisch - Lufthansa mit kräftigem Plus

Weitere Suchergebnisse zu "Lufthansa":

FRANKFURT/MAIN (dts Nachrichtenagentur) - Der DAX ist am Freitag hektisch in den Handel gestartet. Nach einem positivem Start wurde der Index bereits gegen 9:30 Uhr leicht im Minus berechnet, bei 13.014 Punkten und damit 0,07 Prozent niedriger als bei Donnerstagsschluss. Mit einem auffälligen Kursplus von über zwei Prozent setzten sich Lufthansa-Aktien an die Spitze der Kursliste.

Die Deutsche Bank hatte zuvor den Kauf der Aktie empfohlen und das Kursziel weiter erhöht. Die meisten Marktteilnehmer unterschätzten die Qualität des Air-Berlin-Deals und die Synergien, die Lufthansa daraus heben könne, hieß es. Die europäische Gemeinschaftswährung tendierte am Freitagmorgen erneut stärker. Ein Euro kostete 1,1918 US-Dollar (+0,24 Prozent).

Foto: über dts Nachrichtenagentur