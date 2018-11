DAX startet freundlich - Thyssenkrupp und Lufthansa vorne

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

FRANKFURT/MAIN (dts Nachrichtenagentur) - Nach den Kursturbulenzen der letzten Tage ist der DAX am Freitag freundlich in den Handel gestartet. Gegen 9:30 Uhr wurde der Index mit 11.170 Punkten berechnet und damit 0,3 Prozent über Vortagesschluss. Thyssenkrupp und Lufthansa setzten sich zu Handelsstart als einzige Papiere mit Kursgewinnen von über einem Prozent an die Spitze der Kursliste.

Anleger ließen sich von der anhaltenden Führungskrise bei dem Industriekonzern am Freitag nicht beirren, womöglich bewerteten sie es sogar positiv, dass Daimler-Manager Uebber nun doch nicht Chefaufseher wird. Die europäische Gemeinschaftswährung tendierte am Freitagmorgen etwas stärker. Ein Euro kostete 1,1410 US-Dollar (+0,05 Prozent).

Foto: über dts Nachrichtenagentur