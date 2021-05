DAX startet freundlich - Siemens vorne

Weitere Suchergebnisse zu "Siemens":

FRANKFURT/MAIN (dts Nachrichtenagentur) - Der DAX ist am Freitag freundlich in den Handel gestartet. Kurz nach 9:30 Uhr wurde der Index mit rund 15.470 Punkten berechnet und damit 0,4 Prozent über Vortagesschluss. Papiere von Siemens setzten sich dabei mit einem Plus von 3,5 Prozent klar an die Spitze der Kursliste.

Gute Vorgaben gab es aus Asien: Der Nikkei-Index hatte zuletzt zugelegt und mit einem Stand von 29.149,41 Punkten geschlossen (+2,10 Prozent). Die europäische Gemeinschaftswährung tendierte am Freitagmorgen etwas schwächer. Ein Euro kostete 1,2183 US-Dollar (-0,1 Prozent), ein Dollar war dementsprechend für 0,8208 Euro zu haben.

