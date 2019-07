DAX startet freundlich - Lufthansa und Conti im Minus

Weitere Suchergebnisse zu "Lufthansa":

FRANKFURT/MAIN (dts Nachrichtenagentur) - Zum Wochenstart hat der DAX zugelegt. Zum Xetra-Handelsschluss wurde der Index mit 12.521,38 Punkten berechnet, ein Plus in Höhe von 0,99 Prozent im Vergleich zum vorherigen Handelstag. Wenige Minuten vor Handelsschluss waren nur Aktien der Lufthansa und von Continental signifikant im Minus.

Als Grund wurde die am Wochenende auf dem G20-Gipfel in Japan erreichte Annäherung zwischen US-Präsident Donald Trump und Chinas Xi Jinping im Handelsstreit genannt. Die europäische Gemeinschaftswährung tendierte am Montagnachmittag schwächer. Ein Euro kostete 1,1314 US-Dollar (-0,46 Prozent).

Foto: über dts Nachrichtenagentur