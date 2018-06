DAX startet freundlich - Euro lässt weiter nach

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

FRANKFURT/MAIN (dts Nachrichtenagentur) - Der DAX ist am Freitag mit Zugewinnen in den Handel gestartet. Gegen 9:30 Uhr wurde der Index mit 13.144 Punkten berechnet und damit 0,3 Prozent stärker als bei Vortagesschluss. Dabei setzten sich Adidas, Continental und Volkswagen mit Zugewinnen von über einem Prozent an die Spitze der Kursliste.

Gegen den Trend im Minus waren Lufthansa, Commerzbank und Thyssenkrupp. Die europäische Gemeinschaftswährung tendierte am Freitagmorgen noch schwächer, nachdem es bereits am Donnerstag kräftig bergab gegangen war. Ein Euro kostete 1,1558 US-Dollar (-0,18 Prozent).

Foto: über dts Nachrichtenagentur