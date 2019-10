DAX startet freundlich - Euro etwas stärker

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

FRANKFURT/MAIN (dts Nachrichtenagentur) - Die Börse in Frankfurt hat zum Handelsstart am Mittwoch zunächst Kursgewinne verzeichnet. Gegen 09:30 Uhr wurde der DAX mit rund 12.015 Punkten berechnet. Das entspricht einem Plus von 0,4 Prozent im Vergleich zum Handelsschluss am Vortag.

An der Spitze der Kursliste stehen die Papiere von Adidas, Beiersdorf und Vonovia. Die Aktien von Continental, Covestro und Wirecard sind gegenwärtig die Schlusslichter der Liste. Die europäische Gemeinschaftswährung tendierte am Mittwochmorgen etwas stärker. Ein Euro kostete 1,0970 US-Dollar (+0,13 Prozent). Der Goldpreis konnte profitieren, am Morgen wurden für eine Feinunze 1.509,08 US-Dollar gezahlt (+0,24 Prozent). Das entspricht einem Preis von 44,23 Euro pro Gramm.

Foto: über dts Nachrichtenagentur