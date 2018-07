DAX startet freundlich in Dienstagshandel - Alle Werte im Plus

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

FRANKFURT/MAIN (dts Nachrichtenagentur) - Der DAX ist am Dienstag freundlich in den Handel gestartet. Gegen 9:30 Uhr wurde das Börsenbarometer mit 12.305 Punkten berechnet und damit 0,6 Prozent stärker als bei Montagsschluss. Dabei waren alle Werte im Plus, allen voran jedoch Aktien von Merck, Fresenius und Infineon.

Als Grund wurde unter anderem Erleichterung über den unionsintern gefundenen Asylkompromiss genannt, ungeachtet der noch anstehenden Hindernisse seitens des Koalitionspartners SPD und anderer EU-Länder wie Österreich. Die europäische Gemeinschaftswährung tendierte am Dienstagmorgen etwas stärker. Ein Euro kostete 1,1650 US-Dollar (+0,13 Prozent).

