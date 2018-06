DAX startet freundlich - Commerzbank mit dickem Plus

Weitere Suchergebnisse zu "Commerzbank":

FRANKFURT/MAIN (dts Nachrichtenagentur) - Der DAX ist am Freitag mit einem Plus in den Handel gestartet. Gegen 9:30 Uhr wurde der Index mit 12.681 Punkten berechnet und damit 0,6 Prozent kräftiger als bei Donnerstagsschluss. Aktien der Commerzbank setzten sich mit einem Zugewinn von über drei Prozent mit deutlichem Abstand an die Spitze der Kursliste.

Die Bankentitel hatten am Vortag kräftig gelitten, einerseits wegen unklarer Aussichten in Italien, andererseits wegen einer Herabstufung der Deutschen Bank. Die startete am Freitag nur mit einem kleinen Plus von 0,2 Prozent in den Handel. Die europäische Gemeinschaftswährung tendierte am Freitagmorgen fast unverändert. Ein Euro kostete 1,1690 US-Dollar (-0,03 Prozent).

Foto: über dts Nachrichtenagentur