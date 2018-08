DAX startet freundlich - Bankentitel vorne

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

FRANKFURT/MAIN (dts Nachrichtenagentur) - Der DAX ist am Freitag freundlich in den letzten Handelstag der Woche gestartet. Gegen 9:30 Uhr wurde der Index mit 12.390 Punkten berechnet und damit 0,2 Prozent über Vortagesschluss. Aktien von Commerzbank und Deutscher Bank setzten sich dabei an die Spitze der Kursliste.

Auch bei der zuletzt gemiedenen Aktie von Continental gab es eine Gegenbewegung, mit einem Plus von 0,8 Prozent zu Handelsschluss war sie drittstärkster Wert. Die europäische Gemeinschaftswährung tendierte am Freitagmorgen ebenfalls etwas stärker. Ein Euro kostete 1,1564 US-Dollar (+0,10 Prozent).

Foto: über dts Nachrichtenagentur