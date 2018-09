DAX startet freundlich - Autobauer vorne

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

FRANKFURT/MAIN (dts Nachrichtenagentur) - Der DAX ist am Freitag freundlich in den letzten Handelstag der Woche gestartet. Gegen 9:30 Uhr wurde der Index mit rund 12.410 Punkten berechnet und damit 0,7 Prozent über Vortagesschluss. An der Spitze der Kursliste stand in den ersten Handelsminuten die Deutsche Bank mit einem Zugewinn von über zwei Prozent, direkt dahinter allerdings im Block die Autowerte Daimler, VW, BMW und der Zulieferer Conti.

Kursverlierer gab es zu Handelsbeginn nur wenige, lediglich Covestro und Infineon waren signifikant im Minus, Vonovia bewegte sich an der Nulllinie. Die europäische Gemeinschaftswährung tendierte am Freitagmorgen etwas stärker. Ein Euro kostete 1,1790 US-Dollar (+0,10 Prozent).

Foto: über dts Nachrichtenagentur