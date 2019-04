DAX startet deutlich im Plus - Gute China-Daten erfreuen Anleger

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

FRANKFURT/MAIN (dts Nachrichtenagentur) - Die Börse in Frankfurt hat zum Handelsstart am Montag zunächst deutliche Kursgewinne verzeichnet. Gegen 09:30 Uhr wurde der DAX mit rund 11.645 Punkten berechnet. Das entspricht einem Plus von 1,0 Prozent im Vergleich zum Handelsschluss am Freitag.

Rückenwind kommt am Montag aus China. Dort läuft die Wirtschaft aktuellen Konjunkturdaten zufolge besser als erwartet. Zudem ist zuletzt die Hoffnung der Anleger auf eine Einigung im Handelsstreit zwischen den USA und China wieder gestiegen. An der Spitze der Kursliste stehen am Morgen die Anteilsscheine von Continental, Thyssenkrupp und von Covestro. Die Aktien der Deutschen Lufthansa, von Merck und von Vonovia rangieren gegenwärtig am Ende der Liste.

