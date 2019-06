DAX startet am Hexensabbat wenig verändert

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

FRANKFURT/MAIN (dts Nachrichtenagentur) - Der DAX ist am Freitagmorgen wenig verändert in den Handel gestartet. Gegen 9:30 Uhr wurde der Index mit 12.355 Punkten berechnet und damit genau auf Vortagesschluss. Einen vergleichsweise guten Start in den Tag legte die Aktie von Henkel hin, die ein halbes Prozent zulegte.

Den mit 1,5 Prozent größten Abschlag mussten zu Handelsbeginn dagegen wieder einmal Wirecard-Aktionäre hinnehmen. Die europäische Gemeinschaftswährung tendierte am Freitagmorgen etwas stärker. Ein Euro kostete 1,1312 US-Dollar (+0,16 Prozent). Am Hexensabbat verfallen Terminkontrakte wie Futures und Optionen, manche größere Marktteilnehmer versuchen an diesem Tag, die Kurse in eine von ihnen gewünschte Richtung zu lenken, nicht immer mit Erfolg.

Foto: über dts Nachrichtenagentur