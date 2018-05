DAX startet am Donnerstag schwach - Covestro legt wieder kräftig zu

Weitere Suchergebnisse zu "Covestro":

FRANKFURT/MAIN (dts Nachrichtenagentur) - Der DAX ist am Donnerstag schwach in den Handel gestartet. Kurz nach 9:30 Uhr wurde der Index mit 12.770 Punkten berechnet und damit 0,1 Prozent schwächer als bei Mittwochsschluss. In Baden-Württemberg, Bayern, Hessen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und dem Saarland ist am Donnerstag der katholische Feiertag Fronleichnam, deswegen werden nur geringere Umsätze erwartet.

Aktien von Covestro legten zu Handelsstart am Donnerstag 1,5 Prozent zu und setzten sich damit an die Spitze der Kursliste, vor Deutsche Börse und Thyssenkrupp. Zuletzt hatten die Papiere des Werkstoffherstellers einen regelrechten Zickzackkurs hingelegt. Die europäische Gemeinschaftswährung tendierte am Donnerstagmorgen etwas stärker. Ein Euro kostete 1,1690 US-Dollar (+0,20 Prozent).

Foto: über dts Nachrichtenagentur