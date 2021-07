DAX startet mit Verlusten - Ölpreis gibt deutlich nach

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

FRANKFURT/MAIN (dts Nachrichtenagentur) - Die Börse in Frankfurt hat zum Handelsstart am Montag zunächst deutliche Kursverluste verzeichnet. Gegen 09:30 Uhr wurde der DAX mit rund 15.330 Punkten berechnet. Das entspricht einem Minus von 1,4 Prozent im Vergleich zum Handelsschluss am Freitag.

Die geringsten Verluste gab es bei den Anteilsscheinen von Deutsche Wohnen, Deutsche Post und Bayer. Am stärksten gaben die Werte von MTU, Siemens Energy und RWE nach. Der Ölpreis sank unterdessen deutlich: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete gegen 9 Uhr deutscher Zeit 72,43 US-Dollar. Das waren 116 Cent oder 1,58 Prozent weniger als am Schluss des vorherigen Handelstags. Die großen Ölförderstaaten hatten sich am Sonntag nach langem Streit darauf geeinigt, ihre Produktionsmengen ab August anzuheben.

Foto: über dts Nachrichtenagentur