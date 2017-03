DAX startet mit Verlusten - Autotitel hinten

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

FRANKFURT/MAIN (dts Nachrichtenagentur) - Die Börse in Frankfurt hat zum Handelsstart am Freitag zunächst Kursverluste verzeichnet. Gegen 09:30 Uhr wurde der DAX mit rund 12.027 Punkten berechnet. Das entspricht einem Minus von 0,46 Prozent im Vergleich zum Handelsschluss am Vortag.

An der Spitze der Kursliste stehen die Papiere der Deutschen Lufthansa, von Thyssenkrupp und der Commerzbank entgegen dem Trend deutlich im Plus. Die Anteilsscheine der Autobauer Volkswagen, BMW und Daimler sind gegenwärtig die Schlusslichter der Liste. Auch die Aktien des Automobilzulieferers Continental stehen deutlich im Minus.

