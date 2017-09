DAX startet im Plus - Euro schwächer

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

FRANKFURT/MAIN (dts Nachrichtenagentur) - Der DAX ist am Freitag im Plus gestartet. Kurz nach 9:30 Uhr wurde der Index mit 12.110 Punkten berechnet, ein Plus in Höhe von 0,45 Prozent im Vergleich zum Vortagesschluss. Adidas, Infineon und Thyssenkrupp gehörten zu den frühen Kursgewinnern, für Anleger von ProSiebenSat.1 und Deutscher Telekom startet der Tag hingegen mit deutlich negativen Vorzeichen.

Nach Ansicht von Marktkommentatoren werden die am Mittag deutscher Zeit erwarteten Daten vom US-Arbeitsmarkt mit Spannung erwartet. Sie könnten ein Indiz liefern, in welche Richtung die US-Geldpolitik womöglich steuert. Die europäische Gemeinschaftswährung tendierte am Freitagmorgen schwächer. Ein Euro kostete 1,1890 US-Dollar (-0,25 Prozent).

Foto: über dts Nachrichtenagentur