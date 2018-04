DAX startet im Plus - Deutsche Bank vorne

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Bank":

FRANKFURT/MAIN (dts Nachrichtenagentur) - Die Börse in Frankfurt hat zum Handelsstart am Montag zunächst Kursgewinne verzeichnet. Gegen 09:30 Uhr wurde der DAX mit rund 12.351 Punkten berechnet. Das entspricht einem Plus von 0,9 Prozent im Vergleich zum Handelsschluss am Freitag.

An der Spitze der Kursliste stehen die Papiere der Deutschen Bank, der Commerzbank und der Deutschen Lufthansa. Die Deutsche Bank hatte am Sonntagabend ihre Führungsspitze neu aufgestellt. Christian Sewing löst John Cryan auf dem Chefposten ab. Die Aktien von Eon, Bayer und Beiersdorf sind gegenwärtig die Schlusslichter der Liste.

Foto: über dts Nachrichtenagentur