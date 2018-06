DAX startet im Plus - Covestro vorne

Weitere Suchergebnisse zu "Covestro":

FRANKFURT/MAIN (dts Nachrichtenagentur) - Der DAX ist am Mittwoch mit Zugewinnen in den Handel gestartet. Gegen 9:30 Uhr wurde der Index mit 12.730 Punkten berechnet und damit 0,41 Prozent über Vortagesschluss. Dabei waren fast alle Werte im Plus, nur Lufthansa und Continental waren leicht unter der Nulllinie.

Covestro und Deutsche Bank legten zu Handelsstart am kräftigsten zu. Die europäische Gemeinschaftswährung tendierte am Mittwochmorgen etwas schwächer. Ein Euro kostete 1,1570 US-Dollar (-0,13 Prozent).

