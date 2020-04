DAX startet nach Ostern deutlich im Plus

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

FRANKFURT/MAIN (dts Nachrichtenagentur) - Die Börse in Frankfurt hat zum Start des ersten Handelstags nach dem langen Osterwochenende deutliche Kursgewinne verzeichnet. Gegen 09:30 Uhr wurde der DAX mit rund 10.675 Punkten berechnet. Das entspricht einem Plus von 1,1 Prozent im Vergleich zum Handelsschluss am Donnerstag.

An der Spitze der Kursliste stehen am Morgen die Wertpapiere von Wirecard, Volkswagen und SAP. Am Ende der Liste rangieren die Anteilsscheine von MTU Aero Engines, Eon und von Heidelbergcement. Die europäische Gemeinschaftswährung tendierte am Dienstagmorgen etwas stärker. Ein Euro kostete 1,0933 US-Dollar (+0,21 Prozent).

Foto: über dts Nachrichtenagentur