DAX startet vor Notenbanker-Treffen mit leichten Gewinnen

FRANKFURT/MAIN (dts Nachrichtenagentur) - Die Börse in Frankfurt hat zum Handelsstart am Donnerstag zunächst leichte Kursgewinne verzeichnet. Gegen 09:30 Uhr wurde der DAX mit rund 12.195 Punkten berechnet. Das entspricht einem Plus von 0,17 Prozent im Vergleich zum Handelsschluss am Vortag.

An der Spitze der Kursliste stehen die Papiere von RWE, Heidelbergcement und Eon. Die Aktien von Thyssenkrupp, Merck und Bayer bilden gegenwärtig die Schlusslichter der Liste. In Jackson Hole in den USA beginnt am Donnerstag das mit Spannung erwartete Notenbanker-Treffen, an dem unter anderem Fed-Chefin Janet Yellen, EZB-Chef Mario Draghi und Bundesbank-Chef Jens Weidmann teilnehmen. Marktbeobachter rechnen mit Hinweisen für die künftige Notenbank-Politik von Fed und EZB.

Foto: über dts Nachrichtenagentur