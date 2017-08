DAX startet nach Notenbanker-Treffen im Minus

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

FRANKFURT/MAIN (dts Nachrichtenagentur) - Die Börse in Frankfurt hat zum Handelsstart am Montag zunächst Kursverluste verzeichnet. Gegen 09:30 Uhr wurde der DAX mit rund 12.091 Punkten berechnet. Das entspricht einem Minus von 0,63 Prozent im Vergleich zum Handelsschluss am Freitag.

An der Spitze der Kursliste stehen die Papiere von Bayer, Volkswagen und Vonovia. Die Aktien von SAP, Heidelbergcement und Infineon bilden gegenwärtig die Schlusslichter der Liste. Die Anleger waren Marktbeobachtern zufolge unzufrieden mit den Ergebnissen des Notenbanker-Treffens in Jackson Hole in den USA, an dem Ende der vergangenen Woche unter anderem Fed-Chefin Janet Yellen, EZB-Chef Mario Draghi und Bundesbank-Chef Jens Weidmann teilgenommen hatten.

