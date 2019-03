DAX startet im Minus - Vonovia legt kräftig zu

Weitere Suchergebnisse zu "Vonovia":

FRANKFURT/MAIN (dts Nachrichtenagentur) - Die Börse in Frankfurt hat zum Handelsstart am Freitag zunächst Kursverluste verzeichnet. Gegen 09:40 Uhr wurde der DAX mit rund 11.455 Punkten berechnet. Das entspricht einem Minus von 0,5 Prozent im Vergleich zum Handelsschluss am Vortag.

An der Spitze der Kursliste stehen am Morgen die Wertpapiere von Vonovia mit kräftigen Kursgewinnen von über einem Prozent entgegen dem Trend im Plus, gefolgt von Merck und von Eon. Marktbeobachter sehen die Übernahmen von Vonovia in Österreich und Schweden, mit denen der Wohnungskonzern stark expandiert hat, als Grund für die kräftigen Kursgewinne. Das operative Ergebnis aus dem laufenden Geschäft stieg 2018 um 15,8 Prozent auf 1,07 Milliarden Euro. Der Konzern traf damit ziemlich genau die Prognosen, die von Analysten im Vorfeld gemacht wurden. Die Anteilsscheine von Continental rangieren gegenwärtig mit starken Kursverlusten von mehr als zwei Prozent am Ende der Liste, gefolgt von Thyssenkrupp und von BMW. Die europäische Gemeinschaftswährung tendierte am Freitagmorgen kaum verändert. Ein Euro kostete 1,1206 US-Dollar (+0,13 Prozent).

