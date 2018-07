DAX startet im Minus - Thyssenkrupp hinten

Weitere Suchergebnisse zu "thyssenkrupp":

FRANKFURT/MAIN (dts Nachrichtenagentur) - Der DAX ist am Montagmorgen mit Minuszeichen in den Handel gestartet. Gegen 9:30 Uhr wurde der Index mit rund 12826 Punkten berechnet und damit 0,3 Prozent unter Freitagsschluss. An der Spitze der Kursliste standen die Aktien der Deutschen Bank, gefolgt von Volkswagen und Lufthansa.

Schlusslichter waren die Aktien von Thyssenkrupp, Infineon und Bayer. Die Vorsitzende der Krupp-Stiftung Ursula Gather hatte sich im Spiegel entschieden gegen eine Zerschlagung des Industriekonzerns Thyssenkrupp ausgesprochen. "Sichere Arbeitsplätze" und die "Prinzipien der sozialen Marktwirtschaft" hätten Vorrang, so Gather. Die europäische Gemeinschaftswährung tendierte am Montagmorgen etwas schwächer. Ein Euro kostete 1,1651 US-Dollar (-0,07 Prozent).

Foto: über dts Nachrichtenagentur