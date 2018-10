DAX startet im Minus - Rückschlag für Bayer im Glyphosat-Prozess

Weitere Suchergebnisse zu "Bayer":

FRANKFURT/MAIN (dts Nachrichtenagentur) - Die Börse in Frankfurt hat zum Handelsstart am Dienstag zunächst deutliche Kursverluste verzeichnet. Gegen 09:30 Uhr wurde der DAX mit rund 11.365 Punkten berechnet. Das entspricht einem Minus von 1,4 Prozent im Vergleich zum Handelsschluss am Vortag.

An der Spitze der Kursliste stehen die Anteilsscheine von Linde, der Deutschen Telekom und der Deutschen Lufthansa. Die Aktien von Bayer rangieren gegenwärtig fast acht Prozent im Minus am Ende der Liste. Als Grund für den Kurssturz sehen Marktbeobachter einen Rückschlag im Glyphosat-Prozess in den USA gegen die Bayer-Tochter Monsanto. Dabei war ein Schadenersatzurteil zwar deutlich nach unten korrigiert worden. Die zuständige Richterin wies aber einen Antrag auf einen neuen Prozess ab. Bayer will deshalb Berufung einlegen. Die europäische Gemeinschaftswährung tendierte am Dienstagmorgen kaum verändert. Ein Euro kostete 1,1459 US-Dollar (-0,05 Prozent).

Foto: über dts Nachrichtenagentur