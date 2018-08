DAX startet im Minus - Nur Telekom, Eon und Deutsche Börse im Plus

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Börse":

FRANKFURT/MAIN (dts Nachrichtenagentur) - Der DAX ist am Donnerstag mit deutlichen Abschlägen in den Handel gestartet. Gegen 9:30 Uhr wurde der Index mit 12.470 Punkten berechnet und damit 0,7 Prozent unter Mittwochsschluss. Nur Telekom, Eon und Deutsche Börse konnten sich im Plus halten.

Die größten Abschläge gab es zu Handelsbeginn bei den Aktien von Fresenius Medical Care, die zuletzt noch oben auf der Gewinnerliste gestanden hatten. Die europäische Gemeinschaftswährung tendierte am Donnerstagmorgen minimal stärker. Ein Euro kostete 1,1714 US-Dollar (+0,04 Prozent).

Foto: über dts Nachrichtenagentur