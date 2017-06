DAX startet im Minus - Industrie erleidet Auftragseinbruch

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

FRANKFURT/MAIN (dts Nachrichtenagentur) - Die Börse in Frankfurt hat zum Handelsstart am Mittwoch zunächst Kursverluste verzeichnet. Gegen 09:30 Uhr wurde der DAX mit rund 12.656 Punkten berechnet. Das entspricht einem Minus von 0,27 Prozent im Vergleich zum Handelsschluss am Vortag.

An der Spitze der Kursliste stehen die Papiere von Linde, Fresenius und der Münchener Rück. Die Aktien von RWE, Eon und Merck bilden gegenwärtig die Schlusslichter der Liste. Zuvor hatte das Statistische Bundesamt (Destatis) mitgeteilt, dass der preisbereinigte Auftragseingang im Verarbeitenden Gewerbe im April 2017 saison- und arbeitstäglich bereinigt um 2,1 Prozent niedriger gewesen war als im Vormonat. Beobachter hatten mit einem schwächeren Minus gerechnet.

Foto: über dts Nachrichtenagentur