DAX startet vor Ifo-Daten ohne klare Richtung - Linde vorne

FRANKFURT/MAIN (dts Nachrichtenagentur) - Der DAX ist am Mittwoch ohne klare Richtung in den Handel gestartet. Gegen 9:30 Uhr wurde der Index mit 12.680 Punkten berechnet und damit 0,1 Prozent unter Dienstagsschluss, nachdem er in den ersten Minuten auch mehrmals ins Plus ging. Für 10 Uhr werden die neuen Zahlen vom Ifo-Index erwartet.

Linde-Aktien setzten sich allerdings mit einem auffälligen Plus von fast vier Prozent mit Abstand an die Spitze der Kursliste. Der Konzern hatte am Morgen seine Halbjahreszahlen vorgelegt und den Konzern-Ausblick für 2018 bestätigt. Auch der Unternehmenszusammenschlusses mit Praxair werde wohl in der zweiten Jahreshälfte durchführbar sein, hieß es. Die europäische Gemeinschaftswährung tendierte am Mittwochmorgen etwas stärker. Ein Euro kostete 1,1696 US-Dollar (+0,11 Prozent).

Foto: über dts Nachrichtenagentur