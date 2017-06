DAX startet nach Großbritannien-Wahl im Plus

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

FRANKFURT/MAIN (dts Nachrichtenagentur) - Die Börse in Frankfurt hat zum Handelsstart am Freitag zunächst Kursgewinne verzeichnet. Gegen 09:30 Uhr wurde der DAX mit rund 12.803 Punkten berechnet. Das entspricht einem Plus von 0,71 Prozent im Vergleich zum Handelsschluss am Vortag.

Zuvor hatte die Partei von Großbritanniens Premierministerin Theresa May bei der vorgezogenen Unterhauswahl ihre absolute Mehrheit verloren. Was das Wahlergebnis für die Brexit-Verhandlungen und die Zukunft der britischen Regierungschefin bedeutet, ist noch unklar. Die Anleger zeigten sich von dem etwas überraschenden Ergebnis aber unbeeindruckt. Um 11 Uhr deutscher Zeit will May ein Statement abgeben: Ein sofortiger Rücktritt der Regierungschefin gilt aber britischen Medienberichten zufolge als unwahrscheinlich. An der Spitze der Kursliste stehen die Papiere von Heidelbergcement, Infineon und Fresenius Medical Care. Die Aktien von Eon, ProSiebenSat.1 und Vonovia bilden gegenwärtig die Schlusslichter der Liste.

Foto: über dts Nachrichtenagentur