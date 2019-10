DAX startet vor Fed-Entscheid kaum verändert

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

FRANKFURT/MAIN (dts Nachrichtenagentur) - Die Börse in Frankfurt hat zum Handelsstart am Mittwoch zunächst kaum Kursveränderungen verzeichnet. Gegen 09:30 Uhr wurde der DAX mit rund 12.930 Punkten berechnet. Das entspricht einem Minus von 0,1 Prozent im Vergleich zum Handelsschluss am Vortag.

An der Spitze der Kursliste stehen die Papiere von Bayer, der Deutschen Lufthansa und von Fresenius Medical Care. Die Aktien der Deutschen Bank, von Beiersdorf und von Linde bilden gegenwärtig die Schlusslichter der Liste. Am Abend wird die US-Notenbank Federal Reserve (Fed) ihren neuesten Zinsentscheid verkünden. Marktbeobachter rechnen mit einer erneuten Zinssenkung um 0,25 Prozentpunkte. Der Leitzinssatz könnte sich damit künftig in einer Spanne von 1,50 bis 1,75 Prozent bewegen. Zuvor wird die Bundesagentur für Arbeit (BA) gegen 10 Uhr neue Arbeitsmarktdaten für Oktober veröffentlichen. Im Laufe des Tages wird das Statistische Bundesamt (Destatis) zudem vorläufige Ergebnisse zum Verbraucherpreisindex für den aktuellen Monat bekannt geben.

Foto: über dts Nachrichtenagentur