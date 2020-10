DAX startet nach Bund-Länder-Runde Erholungsversuch

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

FRANKFURT/MAIN (dts Nachrichtenagentur) - Die Börse in Frankfurt hat zum Handelsstart am Donnerstag zunächst Kursgewinne verzeichnet. Gegen 09:30 Uhr wurde der DAX mit rund 11.640 Punkten berechnet. Das entspricht einem Plus von 0,7 Prozent im Vergleich zum Handelsschluss am Vortag.

Der Bund-Länder-Beschluss für einen teilweisen Corona-Lockdown im November hatte am Vortag für starke Kursverluste gesorgt. Im Laufe des Tages dürften gleich mehrere Termine die Aufmerksamkeit der Anleger auf sich ziehen. Unter anderem verkündet die Europäische Zentralbank (EZB) um 13:45 Uhr ihren neusten Zinsentscheid. Eine weitere Lockerung ihrer Geldpolitik gilt dabei als möglich, wobei die meisten Marktbeobachter dies erst im Dezember erwartet. Vor dem EZB-Entscheid werden am Vormittag Arbeitslosenzahlen für Deutschland veröffentlicht. Am Nachmittag folgen die neuesten Inflationsdaten. An der Spitze der Kursliste stehen am Morgen die Wertpapiere von Delivery Hero, der Deutschen Bank und von MTU. Die Anteilsscheine von Beiersdorf, Heidelbergcement und der Allianz stehen gegenwärtig am Ende der Liste. Die europäische Gemeinschaftswährung tendierte am Donnerstagmorgen etwas schwächer. Ein Euro kostete 1,1727 US-Dollar (-0,19 Prozent).

Foto: über dts Nachrichtenagentur