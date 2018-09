DAX setzt Talfahrt fort - Index-Aussteiger Commerzbank im Plus

Weitere Suchergebnisse zu "Commerzbank":

FRANKFURT/MAIN (dts Nachrichtenagentur) - Am Mittwoch hat der DAX weiter deutlich nachgelassen und damit seine seit Tagen andauernde Talfahrt fortgesetzt. Zum Xetra-Handelsschluss wurde der Index mit 12.040,46 Punkten berechnet, ein Minus in Höhe von 1,39 Prozent im Vergleich zum Vortagesschluss. Ausgerechnet die Commerzbank-Aktie, die vermutlich in Kürze aus dem DAX ausgeschlossen wird, legte am Mittwoch kräftig zu und war an der Spitze der Kursliste, mit Zugewinnen von über drei Prozent.

Kurz vor Handelsende waren Deutsche-Bank-Aktien direkt dahinter, allerdings mit einem Plus unter einem Prozent. Die europäische Gemeinschaftswährung tendierte am Mittwochnachmittag stärker. Ein Euro kostete 1,1626 US-Dollar (+0,35 Prozent).

