DAX schwächelt bei Wasserrohrbruch

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Liebe Leser,

der Deutsche Aktienindex bewegte sich am Mittwoch überwiegend auf einer Seitwärtslinie. Der DAX eröffnete bei 12.336,76 Zählern, sank dann am Vormittag zeitweilig unter die Marke von 12.300, stieg dann wieder an, um sich am Nachmittag längere Zeit unterhalb der 12.300er-Marke zu bewegen. Um 17.45 Uhr stand der DAX bei 12.309,15 Punkten.

An der Frankfurter Börse sorgte heute ein Zwischenfall dafür, dass ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Tim Ackermann.