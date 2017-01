DAX- schwacher Start in die Woche dank Brexit? (RWE, E.ON, Vonovia)

Weitere Suchergebnisse zu "E.ON":

Lieber Leser

der deutsche Leitindex beendete den Freitagshandel in der vergangenen Woche durchaus positiv. Es stand am Ende des Tages ein Plus von 0,94 % auf der Tafel, der EU Stoxx 50 verzeichnete sogar einen etwas besseren Gewinn von 1,10 %. Zu den Gewinnern gehörten Titel aus den Sektoren Banken, Gesundheit, Bau, Versicherungen sowie Technologie. Lediglich ein Sektor verzeichnete Verluste, Immobilien. In der aktuellen Woche können sich nur defensive Titel oben halten wie RWE, Vonovia und E.ON.

Britisches Pfund belastet

In dieser Woche stehen so einige Daten an, die jedoch von den Erwartungen an die Rede der GB Premierministerin Theresa May am Dienstag überschattet werden dürften. Diese will einigen Zeitungberichten nach einen harten Kurs beim Brexit fahren, weshalb das britische Pfund gegen den US-Dollar in der Nacht zu Sonntag mit einem starken Down-Gap eröffnet.

Trumps Amtseinführung

Darüber hinaus sollte die Amtseinführung des neuen Präsidenten am Freitag für Gewinnmitnahmen in den Tagen davor an den Märkten sorgen und die anfängliche Schwäche zu Beginn der Woche verstärken. Saisonal betrachtet, gehört der Monat Februar zu den schwächsten Monaten nach einer Amtseinführung eines neuen US-Präsidenten. Direkt nach der Amtseinführung kann es allerdings noch zu einer kurzen, starken Aufwärtsbewegung kommen.

Das wird Amazon ganz und gar nicht schmecken …

Ein Gastbeitrag von Rami Jagerali.

Herzliche Grüße

Ihr Robert Sasse