DAX schwach - Immobilienkonzerne unter Druck

FRANKFURT/MAIN (dts Nachrichtenagentur) - Am Donnerstag hat der DAX nachgelassen. Zum Xetra-Handelsschluss wurde der Index mit 11.953,14 Punkten berechnet, ein Minus in Höhe von 0,23 Prozent im Vergleich zum Vortagesschluss. Aktien des Immobilienkonzerns Vonovia waren mit Abstand am äußersten Ende der Kursliste zu finden und ließen bis kurz vor Handelsende fast fünf Prozent nach.

Als Grund wurde ein FAZ-Bericht über ein geplantes Verbot von Mieterhöhungen in Berlin genannt, wonach die Mieten fünf Jahre lang nicht mehr steigen dürfen. Auch Deutschen Wohnen, ADO Properties und Adler Real Estate standen deutlich unter Druck. Die europäische Gemeinschaftswährung tendierte am Donnerstagnachmittag stärker. Ein Euro kostete 1,1293 US-Dollar (+0,59 Prozent).

Foto: über dts Nachrichtenagentur