DAX schließt zum Wochenauftakt deutlich im Minus

FRANKFURT/MAIN (dts Nachrichtenagentur) - Am Montag hat der DAX deutlich nachgelassen. Zum Xetra-Handelsschluss wurde der Index mit 11.509,84 Punkten berechnet, ein Minus in Höhe von 1,22 Prozent im Vergleich zum Vortagesschluss. An der Spitze der Kursliste standen die Papiere von Merck, Beiersdorf und ThyssenKrupp.

Die Aktien von Volkswagen, Continental und der Commerzbank rangierten am Ende der Kursliste. Nach positivem Start sank der Deutsche Leitindex in die Verlustzone. Trotz positiver Vorgaben aus den USA und China und einem starken Dezember-Anstieg der deutschen Auftragseingänge um 5,2 Prozent gegenüber dem Vorjahr bestimmte Unsicherheit über den künftigen Kurs der US-Regierung das Bild. Die europäische Gemeinschaftswährung tendierte am Montagnachmittag schwächer. Ein Euro kostete 1,07 US-Dollar (-0,44 Prozent). Der Goldpreis konnte profitieren, am Nachmittag wurden für eine Feinunze 1.228,98 US-Dollar gezahlt (+0,71 Prozent). Das entspricht einem Preis von 36,80 Euro pro Gramm.

Foto: über dts Nachrichtenagentur