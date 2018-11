DAX schließt fast unverändert - Lufthansa kämpft sich an die Spitze

Weitere Suchergebnisse zu "Lufthansa":

FRANKFURT/MAIN (dts Nachrichtenagentur) - Zum Wochenausklang hat der DAX fast unverändert geschlossen. Zum Xetra-Handelsschluss wurde der Index mit 11.529,16 Punkten berechnet, ein hauchdünnes Plus in Höhe von 0,02 Prozent im Vergleich zum Vortagesschluss. Lufthansa-Aktien arbeiteten sich im Tagesverlauf nach einem schwachen Start nach oben und waren schließlich mit einem Zugewinn von über vier Prozent kurz vor Handelsende an der Spitze der Kursliste.

Solide Passagierzahlen und der Rückzug eines großen Leerverkäufers wurden als Grund für das Kursplus genannt. Die europäische Gemeinschaftswährung tendierte am Freitagnachmittag etwas schwächer. Ein Euro kostete 1,1350 US-Dollar (-0,12 Prozent).

Foto: über dts Nachrichtenagentur