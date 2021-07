DAX schließt deutlich im Plus - Ölpreis legt stark zu

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

FRANKFURT/MAIN (dts Nachrichtenagentur) - Am Mittwoch hat der DAX deutlich zugelegt. Zum Xetra-Handelsschluss wurde der Index mit 15.422,50 Punkten berechnet, ein Plus in Höhe von 1,36 Prozent im Vergleich zum Vortagesschluss. Kurz vor Handelsschluss standen die Aktien von Siemens Energy, MTU und der Deutschen Bank mit starken Gewinnen an der Spitze der Kursliste.

Einziger deutlicher Verlierer war SAP. Der Softwarekonzern hatte zwar seinen Umsatz fürs zweite Quartal nach oben korrigiert, die Anleger hatten sich aber mehr erhofft. Die europäische Gemeinschaftswährung tendierte am Mittwochmittag etwas stärker. Ein Euro kostete 1,1800 US-Dollar (+0,1 Prozent), ein Dollar war dementsprechend für 0,8475 Euro zu haben. Der Ölpreis stieg unterdessen stark: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete gegen 17 Uhr deutscher Zeit 71,84 US-Dollar. Das waren 3,59 Prozent mehr als am Schluss des vorherigen Handelstags.

Foto: über dts Nachrichtenagentur