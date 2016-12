DAX schließt vor Weihnachten nahezu unverändert

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

FRANKFURT/MAIN (dts Nachrichtenagentur) - Am letzten Handelstag vor Weihnachten hat der DAX nahezu unverändert geschlossen. Zum Xetra-Handelsschluss wurde der Index mit 11.449,93 Punkten berechnet, ein Minus in Höhe von 0,05 Prozent im Vergleich zum Vortagesschluss. An der Spitze der Kursliste standen Aktien der Deutschen Lufthansa, von Heidelbergcement und Vonovia.

Die Papiere der Commerzbank, von Volkswagen und Thyssenkrupp bildeten den Schluss der Liste. Vor allem Sorgen um italienische Bankhäuser, allen voran Monte dei Paschi di Siena, belasteten Finanzwerte. Die italienische Regierung plant einen Rettungsfonds in Höhe von rund 20 Milliarden Euro, um die Bank zu stützen. Dagegen konnte die Deutsche Bank durch einen Vergleich mit US-Behörden wegen dubioser Hypotheken-Geschäfte Boden gutmachen. Die europäische Gemeinschaftswährung tendierte am Freitagnachmittag stärker. Ein Euro kostete 1,05 US-Dollar (+0,22 Prozent). Der Goldpreis konnte profitieren, am Nachmittag wurden für eine Feinunze 1.133,79 US-Dollar gezahlt (+0,45 Prozent). Das entspricht einem Preis von 34,86 Euro pro Gramm.

Foto: über dts Nachrichtenagentur