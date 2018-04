DAX schließt im Plus - Zinsängste vorerst gedrückt

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

FRANKFURT/MAIN (dts Nachrichtenagentur) - Zum Wochenausklang hat der DAX zugelegt. Zum Xetra-Handelsschluss wurde der Index mit 12.580,87 Punkten berechnet, ein Plus in Höhe von 0,64 Prozent im Vergleich zum Vortagesschluss. Nach Ansicht von Marktanalysten gab es in der Zone um 12.600 Punkte technische Widerstände.

Merck, SAP und BASF setzten sich bis kurz vor Handelsende an die Spitze der Kursliste. Nach der EZB-Sitzung vom Vortag gehen die meisten Anleger davon aus, dass in der Eurozone vorerst keine Zinserhöhung zu befürchten ist. Die europäische Gemeinschaftswährung tendierte am Freitagnachmittag bei 1,2109 US-Dollar und damit so schwach wie seit Anfang Januar nicht mehr.

Foto: über dts Nachrichtenagentur