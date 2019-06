DAX schließt im Minus - Henkel-Aktien im Plus

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

FRANKFURT/MAIN (dts Nachrichtenagentur) - Am Mittwoch hat der DAX nachgelassen. Zum Xetra-Handelsschluss wurde der Index mit 12.115,68 Punkten berechnet, ein Minus in Höhe von 0,33 Prozent im Vergleich zum Vortagesschluss. An der Spitze der Kursliste standen die Wertpapiere von Henkel mit kräftigen Kursgewinnen entgegen dem Trend im Plus, gefolgt von Beiersdorf und der Deutschen Telekom.

Die Anteilsscheine von Fresenius standen kurz vor Handelsschluss mit kräftigen Kursverlusten von über zwei Prozent am Ende der Liste, gefolgt von Fresenius Med. Care und Heidelbergcement.

Foto: über dts Nachrichtenagentur