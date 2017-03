DAX schließt nach EZB-Sitzung kaum verändert

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

FRANKFURT/MAIN (dts Nachrichtenagentur) - Am Donnerstag hat der DAX kaum verändert geschlossen. Zum Xetra-Handelsschluss wurde der Index mit 11.978,39 Punkten berechnet, ein Plus in Höhe von 0,09 Prozent im Vergleich zum Vortagesschluss. Zuvor hatte die Europäische Zentralbank ihre Zinsen wie erwartet ihren Leitzins und den Einlagenzins von 0,00 beziehungsweise minus 0,40 Prozent bestätigt.

Das aktuelle Anleiherückkaufprogramm soll zunächst bis Ende 2017 fortgeführt werden, ab April soll das monatliche Volumen von 80 auf 60 Milliarden Euro reduziert werden, teilte die EZB weiter mit. Der Dow zeigte sich unterdessen kaum verändert. Am Nachmittag wurde der Index mit 20.870,04 Punkten berechnet, ein Plus in Höhe von 0,07 Prozent im Vergleich zum vorherigen Handelstag. Die europäische Gemeinschaftswährung tendierte am Donnerstagnachmittag stärker. Ein Euro kostete 1,0570 US-Dollar (+0,27 Prozent). Der Goldpreis zeigte sich schwächer, am Nachmittag wurden für eine Feinunze 1.202,02 US-Dollar gezahlt (-0,43 Prozent). Das entspricht einem Preis von 36,56 Euro pro Gramm.

Foto: über dts Nachrichtenagentur