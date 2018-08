DAX sackt am Mittag weiter ab - Deutsche Börse hält sich im Plus

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Börse":

FRANKFURT/MAIN (dts Nachrichtenagentur) - Der DAX ist am Donnerstagmittag nach einem schwachen Start weiter abgesackt. Gegen 12:30 Uhr wurde der Index mit 12.450 Punkten berechnet, 0,9 Prozent unter Vortagesschluss. Bereits seit dem Morgen hatten sich die Aktien der Deutschen Börse im Plus gehalten, am Mittag kamen Beiersdorf-Aktien dazu.

Die beiden Fresenius-Werte waren dagegen unisono am Ende der Kursliste. Der Nikkei-Index hatte zuletzt zugelegt und mit einem Stand von 22.869,50 Punkten geschlossen (+0,09 Prozent). Die europäische Gemeinschaftswährung tendierte am Donnerstagnachmittag etwas schwächer. Ein Euro kostete 1,1693 US-Dollar (-0,14 Prozent).

Foto: über dts Nachrichtenagentur