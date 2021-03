DAX rutscht am Mittag weiter ins Minus - Auch Ölpreis schwächer

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

FRANKFURT/MAIN (dts Nachrichtenagentur) - Der DAX hat nach einer Rekordwoche am Freitagmittag seine Kursverluste ausgebaut. Kurz nach 12:30 Uhr wurde der Index mit rund 14.460 Punkten berechnet und damit 0,7 Prozent unter Vortagesschluss. Nach Ansicht mancher Marktkommentatoren ging den deutschen Aktien nach den Kursgewinnen der letzten Tage und Wochen "die Puste aus".

Der Ölpreis sank unterdessen ebenfalls: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete am Freitagnachmittag gegen 12 Uhr deutscher Zeit 69,22 US-Dollar, das waren 41 Cent oder 0,59 Prozent weniger als am Schluss des vorherigen Handelstags. Die europäische Gemeinschaftswährung tendierte am Freitagnachmittag schwächer. Ein Euro kostete 1,1923 US-Dollar (-0,5 Prozent), ein Dollar war dementsprechend für 0,8387 Euro zu haben.

