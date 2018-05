DAX rutscht am Donnerstagmittag weiter ins Minus

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

FRANKFURT/MAIN (dts Nachrichtenagentur) - Der DAX ist am Donnerstagmittag weiter ins Minus gerutscht. Gegen 12:30 Uhr wurde der Index mit 12.732 Punkten berechnet und damit 0,4 Prozent schwächer als bei Mittwochsschluss. Weil in Baden-Württemberg, Bayern, Hessen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und dem Saarland am Donnerstag der katholische Feiertag Fronleichnam ist, blieben manche Anleger der Börse fern.

Der Nikkei-Index hatte zuletzt zugelegt und mit einem Stand von 22.201,82 Punkten geschlossen (+0,83 Prozent). Die europäische Gemeinschaftswährung tendierte am Donnerstagnachmittag etwas stärker. Ein Euro kostete 1,1688 US-Dollar (+0,17 Prozent).

Foto: über dts Nachrichtenagentur