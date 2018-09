DAX rettet sich in kleines Plus - Thyssenkrupp hinten

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

FRANKFURT/MAIN (dts Nachrichtenagentur) - Zum Wochenausklang hat der DAX seine Verluste im Tagesverlauf abgebaut und am ende sogar minimal zugelegt. Zum Xetra-Handelsschluss wurde der Index mit 11.959,63 Punkten berechnet, ein Plus in Höhe von 0,04 Prozent im Vergleich zum Vortagesschluss. Die größten Kursverlierer wechselten sich im Tagesverlauf ab, kurz vor Handelsende waren Thyssenkrupp an der Ende der Kursliste mit Abschlägen von fast drei Prozent, Heidelbergcement und Infineon ließen zu diesem Zeitpunkt über zwei Prozent nach.

Die zwischenzeitlich vier Prozent abgeschmierte Bayer-Aktie reduzierte die Kursverluste auf unter zwei Prozent. Die europäische Gemeinschaftswährung tendierte am Freitagnachmittag schwächer. Ein Euro kostete 1,1579 US-Dollar (-0,37 Prozent).

Foto: über dts Nachrichtenagentur