DAX rettet 13.000-Punkte-Marke

FRANKFURT/MAIN (dts Nachrichtenagentur) - Am Donnerstag hat der DAX leicht nachgelassen. Zum Xetra-Handelsschluss wurde der Index mit 13.008,55 Punkten berechnet, ein Minus in Höhe von 0,05 Prozent im Vergleich zum Vortagesschluss. Einsam und mit großem Abstand an der Spitze mit einem Kursplus von fast vier Prozent waren die Aktien von Thyssenkrupp.

Dabei war das Papier wegen kritischer Stimmen zum Geschäftsausblick zum Handelsstart noch um über zwei Prozent gefallen. Später nahm dann Optimismus für die Neuausrichtung des Konzerns unter Aktionären überhand. Wegen Thanksgiving waren die US-Börsen geschlossen. Die europäische Gemeinschaftswährung tendierte am Donnerstagnachmittag stärker. Ein Euro kostete 1,1844 US-Dollar (+0,22 Prozent). Der Goldpreis ließ leicht nach, am Nachmittag wurden für eine Feinunze 1.291,24 US-Dollar gezahlt (-0,07 Prozent). Das entspricht einem Preis von 35,05 Euro pro Gramm.

Foto: über dts Nachrichtenagentur