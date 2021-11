DAX nimmt wieder neue Bestmarke ins Visier - ZEW erwartet

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

FRANKFURT/MAIN (dts Nachrichtenagentur) - Der DAX ist am Dienstag mit Kursgewinnen in den Handel gestartet. Gegen 9:30 Uhr wurde der Index mit rund 16.070 Punkten berechnet, 0,2 Prozent stärker als am Vortag und wieder nah am erst Freitag aufgestellten Allzeithoch bei 16.084,90 Punkten. Im Blickpunkt sind unter anderem die ZEW-Konjunkturerwartungen für November, die am Vormittag erwartet werden.

Der Nikkei-Index hatte zuletzt nachgelassen und mit einem Stand von 29.285,46 Punkten geschlossen (-0,75 Prozent). Die europäische Gemeinschaftswährung tendierte am Dienstagmorgen kaum verändert. Ein Euro kostete wie am Vortag 1,1587 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,8630 Euro zu haben.

Foto: über dts Nachrichtenagentur