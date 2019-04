DAX leicht im Plus - Gute Konjunkturdaten aus den USA

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

FRANKFURT/MAIN (dts Nachrichtenagentur) - Zum Wochenausklang hat der DAX noch einmal leicht zugelegt und seinen Wochengewinn von über vier Prozent behauptet. Zum Xetra-Handelsschluss wurde der Index mit 12.009,75 Punkten berechnet, ein Plus in Höhe von 0,18 Prozent im Vergleich zum Vortagesschluss. Gute Konjunkturdaten aus den USA hatten auch den dortigen Märkten am Freitag Auftrieb gegeben.

So blieb die Arbeitslosenrate in den USA im März mit einem Wert von 3,8 Prozent unverändert. Die Unternehmen in den USA schufen dem Ministerium zufolge rund 196.000 neue Stellen außerhalb der Landwirtschaft, mehr als Experten erwartet hatten. Zugpferde im DAX waren am Freitag Infineon, Heidelbergcement und auch wieder Bayer-Aktien, die nach dem Tief Ende März rund zehn Prozent zugelegt haben. Die europäische Gemeinschaftswährung tendierte am Freitagnachmittag etwas schwächer. Ein Euro kostete 1,1213 US-Dollar (-0,07 Prozent).

Foto: über dts Nachrichtenagentur