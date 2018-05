DAX legt leicht zu - Siemens hebt nach Quartalszahlen ab

Weitere Suchergebnisse zu "Siemens":

FRANKFURT/MAIN (dts Nachrichtenagentur) - Am Mittwoch hat der DAX etwas zugelegt. Zum Xetra-Handelsschluss wurde der Index mit 12.943,06 Punkten berechnet, ein Plus in Höhe von 0,24 Prozent im Vergleich zum Vortagesschluss. Über ein deutlich dickeres Plus von über vier Prozent konnten sich schon den ganzen Tag über Aktionäre von Siemens freuen.

Der Mischkonzern hatte nach Vorlage von Quartalszahlen die Gewinnprognose für das laufende Geschäftsjahr angehoben. Für die bis Ende September laufende Periode 2017/18 werde ein Gewinn je Aktie von 7,70 bis 8,00 erwartet, hieß es. Das entspricht einem um Sondereffekte bereinigten Nettogewinn von 6,25 bis 6,5 Milliarden Euro. Bisher hatte die Gesamtprognose bei 7,20 bis 7,70 Euro je Aktie gelegen. "Mit der Anhebung unserer Jahresprognose demonstrieren wir unseren Anspruch an die Leistungsfähigkeit des Unternehmens, den Strukturwandel zu meistern und die digitale Industrie zu gestalten", sagte Vorstandschef Joe Kaeser. Die europäische Gemeinschaftswährung tendierte am Mittwochnachmittag fast unverändert. Ein Euro kostete 1,1860 US-Dollar (-0,04 Prozent).

Foto: über dts Nachrichtenagentur